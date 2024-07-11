Мать одного из бойцов 110-й бригады ВСУ спровоцировала скандал на Украине

Мать одного из бойцов 110-й бригады ВСУ в соцсетях рассказала о трагической ситуации на фронте. На Украине разразился скандал, сообщило издание mk.ru .

«Седьмого мая ребят просто расстреливали, руководство [110-й бригады] не предоставило им никакой поддержки», — заявила женщина.

Она рассказала, что у нее погиб сын, а ей никто об этом не сообщил. Также она привела еще один случай с бойцом той же части, мать которого узнала о ранении сына от жены другого раненого, а не от командиров части.

«Они — одноразовое мясо, которое никому не нужно. <…> Если он никому не нужен, то он нужен мне, и я заберу его домой», — написала отчаявшаяся женщина.

Она выразила надежду, что руководство бригады прочтет и вспомнит, что они тоже чьи-то сыновья и их тоже ждет мать. Однако в командовании 110-й бригады заявили, что обрисованная женщиной ситуация не соответствует действительности.

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