Белгород подвергся ракетному удару ВСУ

Гладков: Белгород и округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ, никто не пострадал

Украинские боевики нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому муниципальному округу, никто не пострадал. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор добавил, что объекты энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения.

«Зафиксировали перебои с подачей электроэнергии, тепла и водоснабжения. Точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток. Аварийные службы находятся на местах», — подчеркнул губернатор.

До этого Гладков объявлял ракетную опасность также в Шебекино и Шебекинском округе. Он призвал местных жителей спуститься в подвалы и оставаться там отмены тревоги.

Ранее жителей Белгородской области призвали не носить зеленую камуфляжную одежду в приграничных районах во избежание попадания под огонь. Речь идет о 15-километровой зоне.