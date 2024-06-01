Мать и дочь погибли в Запорожской области после удара ВСУ американским оружием

Два человека погибли после удара ВСУ по Новогоровке в Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперативные службы.
«Сегодня ВСУ совершили террористический акт против мирных граждан Запорожской области, нанеся удар управляемой высокоточной бомбой GBU-39 американского производства по многоквартирному жилому дому в селе Новогоровка», — указали в публикации.
Происшествие случилось в Токмакском районе. Два человека скончались — женщина и ее 13-летняя дочь.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на пассажирскую «Газель» в селе Зозули. В итоге один человек погиб и девять пострадали. Машина везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Шофер пытался спасти пассажиров и остановился рядом с укрытием, однако именно в этот момент беспилотник ударил по людям.