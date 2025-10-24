Мастер-класс по управлению БПЛА провели для школьников в Солнечногорске

В гимназии № 6 состоялся мастер-класс, посвященный управлению беспилотными летательными аппаратами. Специалист подробно рассказал учащимся о принципах работы дронов и дал возможность каждому попробовать себя в роли оператора.

Во время занятия ребята познакомились с современной техникой, оснащенной системами управления и видеонаблюдения, узнали о технических возможностях и областях применения БПЛА. На открытой площадке школьники наблюдали запуск MAVIC 3T и FPV-дрона, используя очки виртуальной реальности.

«Ребята проявили интерес, было видно, что им понравилось. Они задавали самые насущные вопросы: как далеко может улететь, сколько поднять. Запустили квадрокоптеры на высоту, которую позволили погодные условия», — отметил пилот-испытатель Кирилл Милюков.

Организатором мероприятия выступила Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска. За ходом урока следила председатель Женского клуба Лина Корсак, которая подчеркнула, что подобные занятия способствуют патриотическому воспитанию молодежи.