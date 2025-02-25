Мастер-класс по тактической медицине провели для студентов в Лобне

Тактическая медицина входит в состав военно-медицинской подготовки. Ее целью является обучение оказанию первой помощи раненым на поле боя.

Студентам показали, как правильно накладывать жгут и турникет, рассказали о наполнении боевой аптечки и продемонстрировали эвакуационные носилки. После этого молодые люди попробовали применить полученные навыки на практике и самостоятельно наложить жгут друг другу.

Учащиеся также смогли задать организаторам интересующие их вопросы. Александр Бронников рассказал ребятам, чем занимался до специальной военной операции, с какими трудностями столкнулся в зоне боевых действий, как справлялся со стрессом и поддерживал своих сослуживцев.