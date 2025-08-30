Мастер-класс по стрельбе из лука ко Дню военного медика прошел в Химках

В Доме юного техника «Интеграл» городского округа Химки провели мастер-класс по стрельбе из лука, который приурочили ко Дню военного медика. Участники встречи узнали, как прицеливаться, надевать стрелы, натягивать и выпускать тетиву.

Помимо этого, гостям мероприятия рассказали о важности и истории возникновения Дня военного медика.

«Это особый праздник. Именно от профессионализма и мужества военных медиков зависит жизнь тех, кто защищает Родину. В этот день мы выражаем благодарность всем медработникам, которые стоят на страже обороны и мира в самые трудные моменты. Пусть их сила, стойкость и преданность служению остаются примером для всех нас», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Отметим, что тематические мероприятия, посвященные этому празднику, провели в разных микрорайонах городского округа Химки. Одной из локаций также стал сквер имени Марии Рубцовой. С собравшимися обсудили важность профессии военного медика в наши дни.

«В условиях проведения специальной военной операции роль военных медиков многократно возросла. Они боются за жизнь каждого солдата и офицера. От их профессионализма, быстроты принятия решений и самоотверженности зависят жизни раненых», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.