Мастер-класс по плетению маскировочных сетей провели в Балашихе

Мероприятие было организовано волонтерским сообществом «Сетевые пчелки Балашихи» и прошло в Центре патриотического воспитания молодежи «Герои Балашихи». Участниками стали кадеты из школы № 11.

На встрече также присутствовали депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин и Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Иван Клещерев.

Волонтеры рассказали школьникам о важности маскировочных сетей для бойцов и продемонстрировали технологию их плетения. Учащиеся получили возможность попробовать изготовить элементы сетей своими руками, что позволило им не только узнать о процессе, но и ощутить свою причастность к общему делу.

Владимир Шапкин отметил энтузиазм молодого поколения и важность приобщения к патриотическим делам.

Сообщество «Сетевые пчелки Балашихи» активно функционирует уже почти три года. За это время волонтеры изготовили более 7800 маскировочных сетей размером 3×6 метров, которые отправляются на передовую для поддержки военнослужащих.