Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Воскресенске

Сначала участникам мастер-класса подробно объяснили технику плетения маскировочных сетей. Первым делом необходимо было правильно натянуть основу на специальный каркас — это оказалось достаточно трудоемким этапом, требующим точности и аккуратности. Далее следовала нарезка лент. Следовало соблюдать точность размеров, чтобы плетение шло гладко и без неровностей.

Ребята внимательно слушали и наблюдали за действиями волонтеров. Процесс оказался сложнее, чем казалось на первый взгляд. Вместе с опытными наставниками новички сплели небольшую часть маскировочной сети. Когда изделие будет полностью готово, его отправят бойцам СВО.

На фронте такие маскировочные сети крайне необходимы для обеспечения безопасности и успешного выполнения боевых задач. Потребность в них сейчас очень высока, и каждая сплетенная сеть приближает возвращение военнослужащих домой с победой.