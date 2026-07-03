Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Люберцах

В молодежном центре «Лидер» городского округа Люберцы регулярно проходят мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции. Участники под руководством наставников создают камуфляж, который защищает технику и позиции от вражеских тепловизоров.

Плетением маскировочных сетей занимаются как опытные волонтеры, так и новички. Сначала делаются заготовки из лент определенной длины, затем сети плетут по определенной схеме.

«На самом деле сети было делать вообще не сложно, сначала мне было немного трудно, потому что я новичок, но когда у тебя уж есть какой-то опыт, практика, ты понимаешь, что это на самом деле легко», — рассказала волонтер Алена Свечникова.

Готовую продукцию в центре не оставляют — сети собирают и отправляют дальше, туда, где они нужнее всего.

«Сети идут на все абсолютно направления, это и Курск, и Белгород, и приграничье, и исторические территории, и Запорожская, и Херсонская, и ДНР, и ЛНР, то есть абсолютно востребовано везде», — отметил директор молодежного центра «Лидер» Владимир Харламов.

Лишних рук не бывает — каждый узелок, завязанный сегодня, завтра может стать чьей-то защитой. И в «Лидере» говорят: прийти и помочь может абсолютно любой — было бы желание.