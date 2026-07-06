Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Люберцах

В молодежном центре «Лидер» городского округа Люберцы в субботу, 4 июля, прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В нем приняли участие волонтеры местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» и депутат окружного Совета Виктор Худяков.

Участники разделились на группы и выполняли разные этапы работы. Одни готовили материал, нарезая ленты нужной длины, другие вплетали их в основу по заданной схеме. В итоге получались маскировочные полотна размером 6 на 3 метра, которые затем направляют в воинские части, сотрудничающие с местными активистами. Работу координировали в молодежном центре «Лидер», директор учреждения Владимир Харламов.

Депутат окружного Совета Виктор Худяков отметил, что центр с первых дней СВО поддерживает волонтерские инициативы и помогает организовывать сбор помощи.

«С первых дней СВО у молодежного центра активная позиция. Сюда приходят люди разных возрастов, они участвуют в сборе гуманитарной помощи и плетении сетей. Важно поддерживать этот процесс и обеспечивать его материалами», — сказал депутат окружного Совета Виктор Худяков.

По данным центра, в июне в «Лидер» прошла серия аналогичных мастер-классов. В них приняли участие более 60 человек, включая волонтеров старшего возраста.