Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Красногорске

Неравнодушные жители муниципалитета собрались в Центре поддержки участников СВО и их семей, чтобы научиться плести маскировочные сети. Опытные мастера поделились своими навыками с новичками.
Сети плетутся из прочных и легких материалов. Волонтеры изготовили уже более 400 изделий, а это около 7200 квадратных метров и спасенные жизни наших бойцов.
«Это нужно не только для блиндажей, также покрывается техника, которая необходима или минометные расчеты. Соответственно, это защищает наших ребят от возможной гибели», — объяснила руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей Наталья Фаттахова.
Помимо сетей, волонтеры делают антидроновые «шторы», «браслеты выживания», сухие души, льют окопные свечи, собирают чайные наборы — все то, что так нужно на передовой.
Ранее в Красногорске прошла патриотическая акция «Поддержи солдата!», направленная на оказание помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО. жители округа собрали и передали 30 килограммов гуманитарной помощи, в состав которой вошли не только теплые перчатки и шапки, но предметы личной гигиены.
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