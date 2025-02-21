Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Красногорске

Неравнодушные жители муниципалитета собрались в Центре поддержки участников СВО и их семей, чтобы научиться плести маскировочные сети. Опытные мастера поделились своими навыками с новичками.

Сети плетутся из прочных и легких материалов. Волонтеры изготовили уже более 400 изделий, а это около 7200 квадратных метров и спасенные жизни наших бойцов.

«Это нужно не только для блиндажей, также покрывается техника, которая необходима или минометные расчеты. Соответственно, это защищает наших ребят от возможной гибели», — объяснила руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей Наталья Фаттахова.