Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Химках

День добровольца Московской области отметили в Химках. К нему приурочили тематическую встречу и мастер-класс.

Мероприятие состоялось в школе «Лига первых». Участие в нем приняли учащиеся учреждения и активные жители Химок. Им рассказали об истории возникновения праздника.

Также все желающие могли принять участие в мастер-классе по плетению маскировочных сетей. В том числе к нему присоединились муниципальный депутат Юлия Ишкова и заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

«Такие встречи помогают не только сплотить жителей, но и напомнить, что вклад каждого — будь то участие в волонтерских акциях, помощь фронту или забота о ближнем — действительно важен. Это настоящая школа единства и гражданской ответственности», — сказал Александр Васильев.

Кроме того, лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова добавила, что в рамках программы для горожан регулярно проводят историко-патриотические активности в разных форматах.