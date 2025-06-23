Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Балашихе

В Балашихе прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей для участников специальной военной операции, организованный волонтерской группой «По Zову сердца» при поддержке Центра объединения гражданских инициатив «Единые». К мероприятию, прошедшему на базе Общественной приемной партии «Единая Россия», присоединился член фракции «Единая Россия» Антон Орешков.

Под руководством опытных волонтеров участники освоили технику создания маскировочных сетей. Мастер-класс стал не только практическим занятием, но и ярким примером сплоченности общества. Каждый метр сети, созданный руками добровольцев, символизирует солидарность и поддержку тех, кто защищает Родину.

«Плетение сетей — это наш способ показать бойцам, что мы с ними, что их поддерживает вся страна. Каждый узел — это частичка нашего тепла и веры в их силу», — поделился Антон Орешков.

Сплетенные сети станут частью гуманитарного груза, который вскоре отправится в зону СВО. Такие инициативы в Балашихе укрепляют дух единства и напоминают: общими усилиями мы вносим вклад в большое дело.