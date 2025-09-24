Мастер-класс по плетению маскировочных сетей для бойцов СВО прошел в Химках

В мероприятии, состоявшемся в лицее № 21, приняли участие школьники, педагоги, волонтеры, а также председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский. Изделие, которое получилось, в ближайшие дни будет отправлено в зону специальной военной операции.

Под руководством опытного мастера участники освоили технику плетения и сразу же применили ее на практике. Также они обсудили важность поддержки армии со стороны гражданского населения.

«Приятно видеть, как ребята своими руками делают то, что действительно пригодится нашим бойцам. Именно это воспитывает ответственность и понимание, что Победа складывается из усилий каждого», — отметил Сергей Малиновский.

«Важно, что подобные мастер-классы проходят именно в школах. Молодежь видит реальный результат своей работы и понимает, что может помочь фронту уже сегодня», — подчеркнул муниципальный депутат Алексей Федоров.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов напомнил, что в Химках активно развивается система гражданской помощи армии. В городе регулярно организуются сбор гуманитарной помощи и волонтерские акции. Поддержка бойцов СВО остается одним из приоритетных направлений работы.