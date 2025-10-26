Мастер-класс по плетению браслетов для бойцов СВО прошел в Серпухове

В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей состоялся мастер-класс «Браслеты жизни». Это многофункциональные элементы снаряжения из прочного паракорда, которые могут пригодиться защитникам в полевых условиях.

Второе по счету занятие в рамках цикла мастер-классов, направленных на изготовление необходимой амуниции для бойцов спецоперации объединило жен, матерей, сестер и детей военнослужащих. Также в мероприятии принял участие заместитель Благочинного Серпуховского церковного округа, настоятель Распятского собора, иерей Павел Тимохин. Его присутствие и благословение начинания стали символом духовной поддержки и единства собравшихся.

Подобные мероприятия в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей будут проводить и дальше. Они демонстрируют высокий уровень сплоченности жителей Серпухова и неразрывную связь фронта и тыла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.