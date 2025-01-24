Мастер-класс по обучению волонтеров для оказания помощи бойцам СВО прошел в Дубне

Группа компаний «Эверс груп Рус», резидент особой экономической зоны «Дубна», активно включилась в волонтерское движение, направленное на помощь пациентам госпиталей. Помимо поставок инновационных перевязочных материалов, лечебных средств и заживляющих повязок собственного производства, компания организует просветительские встречи для волонтеров с участием медиков.

Совместные мероприятия уже прошли в Москве и Московской области — в госпиталях Вороново, Красной Пахры и Подольска. В ближайших планах — организация встреч в Одинцово. На таких встречах специалисты компании, врачи и медицинские работники обучают волонтеров правильным методам ухода за пациентами. Особое внимание уделяется профилактике пролежней, что является одной из ключевых задач при уходе за лежачими больными.

«Наша группа компаний разрабатывает и производит средства для профилактики и ухода за пролежнями, включая лосьоны, салфетки, гидрогели на основе хитозана и другие инновационные продукты. Только в прошлом году мы выпустили более 100 тысяч единиц продукции, а в этом году планируем увеличить объемы вдвое», — отметили в пресс-службе компании.

Инициатива компании направлена не только на поставку продукции, но и на обучение волонтеров ее грамотному использованию. Это позволяет добровольцам оказывать более квалифицированную помощь пациентам, включая раненых бойцов специальной военной операции.