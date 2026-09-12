Мастер-класс по изготовлению «сухого душа» для бойцов СВО прошел в Люберцах

В роли наставников выступили участники проекта «Активное долголетие». Более четырех лет волонтеры «серебряного» возраста собираются два раза в неделю и изготавливают «сухой душ» для бойцов в зоне специальной военной операции.

«Когда приходят ребята, мы им показываем всю технологию. Они с удовольствием выполняют все этапы работы. Общение дружеское, доверительное. Быстро вникают в процесс», — отметила волонтер Наталья Тулынкина.

Кто-то из молодых людей уже имеет опыт изготовления «сухого душа», но есть и те, кто участвовал впервые. «Я делал окопные свечи. В свободное время в „Лидере“ плетем с ребятами маскировочные сети. „Сухой душ“ сегодня делаю впервые. Процесс совсем несложный», — рассказал волонтер молодежного центра «Лидер» Влад Мусиенко.

Молодежный центр «Лидер» более года сотрудничает с группой «Активного долголетия» второго корпуса Дома культуры «Энергетик». «Каждый раз мы приводим на мастер-класс новых ребят, чтобы они вливались в это нужное дело. Им это интересно. Уверена, что наше сотрудничество с „серебряными волонтерами“ продолжится», — сказала заместитель директора молодежного центра «Лидер» Виктория Кечкина.

В этом году волонтеры «серебряного» возраста из Дзержинского подготовили и отправили на Курское направление более восьми тысяч упаковок «сухого душа». Они сотрудничают с гуманитарной миссией Николо-Угрешского монастыря, храмом Дмитрия Донского и волонтерским объединением «Огонь добра».