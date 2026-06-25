Мастер-класс по изготовлению окопных свечей провели для волонтеров в Люберцах

Окопная свеча — это консервная банка с картонными трубочками внутри, пропитанными парафином или воском. Горит несколько часов, не требует ничего лишнего. Маленький огонек, который согреет бойца в холодном окопе, разогреет еду или осветит укрытие.

На мастер-классе волонтеры сортировали и подготавливали банки, скручивали картон и формировали основу будущей свечи. Тару приносят сами жители. Каждый может сдать обычную консервную банку, и, когда таких набирается достаточно, объявляется новая акция. Так обычные люди становятся частью общего дела еще до того, как возьмут в руки картон и парафин.