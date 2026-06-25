Мастер-класс по изготовлению окопных свечей провели для волонтеров в Люберцах
В молодежном центре «Лидер» города Дзержинский собрались 20 ребят из местного отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Молодые активисты впервые учились делать заготовки для окопных свечей
Окопная свеча — это консервная банка с картонными трубочками внутри, пропитанными парафином или воском. Горит несколько часов, не требует ничего лишнего. Маленький огонек, который согреет бойца в холодном окопе, разогреет еду или осветит укрытие.
На мастер-классе волонтеры сортировали и подготавливали банки, скручивали картон и формировали основу будущей свечи. Тару приносят сами жители. Каждый может сдать обычную консервную банку, и, когда таких набирается достаточно, объявляется новая акция. Так обычные люди становятся частью общего дела еще до того, как возьмут в руки картон и парафин.
«Мы с волонтерами беремся за самую монотонную работу: подготавливаем банки, делаем и устанавливаем в них фитили. Затем эти заготовки передаем нашим друзьям из волонтерского движения „Огонь добра“. Они заливают их воском», — рассказал директор молодежного центра «Лидер» Владимир Харламов.
За полтора часа волонтеры сделали около 150 заготовок. Готовые свечи отправятся бойцам на передовую — туда, где каждый огонек на счету.