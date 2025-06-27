Мастер-класс по изготовлению окопных свечей прошел в Мытищах

Акция по изготовлению и сбору гуманитарной помощи прошла в Мытищах. Мероприятие провели в общественной приемной партии «Единая Россия».

Мастер-класс по изготовлению окопных свечей организовали Сергей Пудов — руководитель отделения Ассоциации ветеранов Специальной Военной операции и волонтеры молодежного отделения партии. Один из самых востребованных атрибутов гуманитарной помощи бойцам — свечи, не требует больших затрат и умений, но жизненно необходим в тылу. Участие приняли активисты «Молодой Гвардии».

Волонтеры поделились с участниками нюансами изготовления свечей на каждом этапе. Константин Кузовков, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» рассказал, что такие мастер-классы, больше похожие на дружеские встречи, не только помогают приобрести новые практические навыки, но и напоминают о патриотических ценностях молодому поколению.

«Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в мастер-классе. Уверены, что изготовленные окопные свечи станут не только источником тепла и света для наших бойцов, но и символом нашей общей поддержки и единения», — поделилась исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» в Мытищах Анжелика Бутенко.

Окопные свечи, изготовленные на мастер-классе передадут в зону специальной военной операции в ближайшее время.