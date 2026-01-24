Мастер-класс по изготовлению окопных свечей прошел в Люберцах

В городском округе Люберцы провели мастер-класс по изготовлению заготовок для окопных свечей. Участниками стали представители молодежного центра «Лидер».

Организаторы сначала провели для собравшихся краткий инструктаж и объяснили все этапы подготовки основы для свечей.

«Подготовка заготовок — трудоемкий процесс. Чтобы помочь нашим друзьям из волонтерского объединения „Огонь добра“, мы решили взять эту работу на себя», — сказал директор молодежного центра Владимир Харламов.

Зимой военнослужащие особенно нуждаются в таких свечах. Их используют как источник тепла и света в полевых условиях, а также чтобы подогреть еду или просушить одежду. Правильно сделанная окопная свеча не коптит и горит от шести до восьми часов в зависимости от объема банки.

В ходе мастер-класса подростки подготовили около 350 заготовок. Их упаковали в коробки для передачи гуманитарной миссии Николо-Угрешского монастыря. Там заготовки зальют воском с парафином и в ближайшее время отправят на передовую.