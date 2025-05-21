Мастер-класс по изготовлению госпитальных подушек для бойцов СВО прошел в Химках

В центре «Единые» в Химках состоялась встреча, на которой представители «Союза пенсионеров» и активисты совместно с депутатом Надеждой Смирновой сшили подушки. Их передадут в госпиталь участникам специальной военной операции.

По словам Надежды Смирновой, такие инициативы объединяют жителей и помогают внести вклад в общее дело.

«Очень приятно видеть, что в нашем городском округе живут по-настоящему добрые и неравнодушные люди, которые готовы поддержать тех, кто сейчас на фронте. Выражаю особую благодарность всем участникам мастер-класса за уделенные время и усилия», — отметила народный избранник.

Инициатором проекта выступила жительница Химок и активистка Галина Давыденко. Центр «Единые» уже не первый раз сотрудничает с представителями «Союза пенсионеров», поддерживая социально значимые инициативы. Участники мастер-класса вместе с опытными мастерицами занимались пошивом подушек. Пенсионерки делились своим опытом, объясняли, как правильно работать с тканями, давали советы по выбору материалов и показывали различные техники шитья.

Во время мероприятия изготовили партию подушек разных форматов. Их передали депутату Надежде Смирновой, которая организует доставку в госпиталь для военнослужащих.