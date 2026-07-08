Мастер-класс по флористике провели для родственниц бойцов СВО в Серпухове

Активисты «Молодой гвардии» 7 июля провели мастер-класс по флористике для жен, матерей и волонтеров участников специальной военной операции в Серпухове. Встреча прошла в молодежном центре «Патриот» и стала очередным событием в системе ежемесячной поддержки, которую депутат и руководитель «Молодой гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц оказывает волонтерским сообществам города.

Несколько десятков женщин собрались за столами с живыми цветами, чтобы под руководством флориста создать композиции. Для многих из них, кто ежедневно приходит в волонтерский штаб «СВОих не бросаем» плести маскировочные сети и собирать гуманитарные грузы, это стало возможностью отвлечься от тревог и почувствовать заботу.

«Я знаю этих женщин не понаслышке. Мы видимся с ними каждый месяц — на встречах, в штабе, на совместных акциях. Они приходят сюда как на работу: плетут сети, собирают посылки, заботятся о детях и при этом успевают помогать другим. И я считаю своим долгом говорить им спасибо не раз в год, а регулярно. Потому что их труд не заканчивается — и наша поддержка не должна заканчиваться. Такие мастер-классы — это не разовая акция, а часть нашей постоянной работы», — подчеркнула Диана Алумянц.

Руководитель штаба «СВОих не бросаем» Марта Мирненко подтвердила, что помощь приходит системно, а не от случая к случаю. По ее словам, для волонтеров важно, что их знают, ценят и замечают на уровне депутатов.

Диана Алумянц часто приезжает в штаб не только на праздники, но и в обычные дни: помогает решать организационные вопросы, привозит гуманитарную помощь, участвует в сборе и отправке грузов. В планах — новые форматы поддержки, выездные мероприятия и расширение географии помощи. Волонтерский штаб «СВОих не бросаем» работает в Серпухове с первых дней специальной военной операции. За это время через него прошли тысячи посылок и десятки тонн гуманитарной помощи.