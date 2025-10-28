Мастер-класс по 3D-печати деталей для беспилотников прошел в Балашихе

В Балашихе для учеников шестого класса школы № 26 состоялся патриотический мастер-класс по изготовлению 3D деталей для беспилотных летательных аппаратов. В мероприятии приняли участие депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, председатель правления Фонда защиты ветеранов ВОВ и трудового фронта «Защита» Сергей Чураков, а также исполнительный директор фонда «Защита» Ирина Митюрина.

Это событие стало первой встречей патриотического клуба, который создается на базе школы № 26, и в рамках которого школьники будут обучаться работе с 3D-принтерами для производства деталей БПЛА. Особым моментом встречи стало общение ребят с бойцом специальной военной операции, который ответил на вопросы учеников и поделился своим опытом.

«В данный момент закуплено три 3D-принтера, на которых мы будем печатать детали для беспилотников и отправлять их ребятам на фронт. Сегодня мы сделали пробный экземпляр — держатель для антенны», — рассказала исполнительный директор фонда «Защита» Ирина Митюрина.

Планируется расширение патриотического клуба: увеличение количества 3D-принтеров и установка дополнительного высокотехнологичного оборудования, что позволит изготавливать различные элементы военной техники. Все созданные детали будут включены в состав гуманитарной помощи и направлены в зону специальной военной операции.

Кроме того, жители Балашихи могут внести свой вклад, передавая необходимую помощь через три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи, расположенные в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, а также в общественных приемных партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.