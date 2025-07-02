Мастер-класс ко Дню молодежи прошел в Химках

Жители Химок своими руками смастерили брелки и браслеты. Мастер-класс провели в общественной приемной партии «Единая Россия» в честь Дня молодежи.

Член «Союза пенсионеров» рассказала участникам свои секреты рукоделия и показала, как подбирать материалы, нанизывать бусины, создавая уникальные аксессуары.

«Такие встречи — прекрасная возможность в неформальной обстановке обсудить с молодежью важные вопросы. Мы поговорили о выборе профессии, современных возможностях для самореализации и тех вызовах, с которыми сталкивается сегодня молодое поколение. Уделили внимание и участию ребят в молодежных движениях, например, молодогвардейцы поделились опытом своей работы по поддержке СВО и проведению патриотических акций», — отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Готовые изделия в качестве амулетов на удачу передадут действующим военнослужащим.