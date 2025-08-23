Мастер-класс для школьников по разборке и сборке автомата прошел в Балашихе

В гимназии № 1 городского округа Балашиха прошло мероприятие, приуроченное ко Дню Государственного флага России. Участниками стали Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев, депутат Совета депутатов Ульяна Кондрякова, представители «Боевого братства», школьники кадетских и юнармейских классов, а также педагоги.

Для ребят организовали мастер-класс по разборке и сборке автомата Калашникова и познакомили с современными средствами индивидуальной защиты. Школьники смогли попрактиковаться и задать вопросы ветеранам.

«Мы передаем молодежи не только знания об оружии, но и понимание истории, традиций и текущих событий. Это воспитывает ответственность и уважение к Родине», — сказал Иван Клещерев.

Такие встречи стали традицией гимназии. В течение учебного года здесь проводят патриотические мероприятия, укрепляющие духовно-нравственные ценности и уважение к защитникам Отечества. Событие прошло в рамках Года Защитника Отечества и собрало десятки школьников, которые узнали о военной истории и освоили начальные военные навыки.