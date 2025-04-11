Мастер-класс для детей участников СВ0 прошел в Котельниках

Мероприятие состоялось в центре молодежного инновационного творчества «Призма». Здесь обучаются будущие IT-специалисты и инженеры.

В преддверии Дня космонавтики ребята, чьи отцы участвуют в специальной военной операции, создавали свой дизайн кружки на соответствующую тематику. В этом им помогали опытные педагоги по цифровой иллюстрации.

«Это очень увлекательно. Я как взрослый присоединилась, чтобы помочь самому юному участнику в создании макета. Сама получила массу эмоций, положительных впечатлений», — поделилась супруга участника СВО Инна Кувшинчикова.