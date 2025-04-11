Мастер-класс для детей участников СВ0 прошел в Котельниках

Мероприятие состоялось в центре молодежного инновационного творчества «Призма». Здесь обучаются будущие IT-специалисты и инженеры.
В преддверии Дня космонавтики ребята, чьи отцы участвуют в специальной военной операции, создавали свой дизайн кружки на соответствующую тематику. В этом им помогали опытные педагоги по цифровой иллюстрации.
«Это очень увлекательно. Я как взрослый присоединилась, чтобы помочь самому юному участнику в создании макета. Сама получила массу эмоций, положительных впечатлений», — поделилась супруга участника СВО Инна Кувшинчикова.
Пока ребята заканчивали работу над своими авторскими кружками, для гостей организовали небольшую экскурсию по центру. Посмотреть есть на что: станки, наборы для робототехники, 3D-принтеры, паяльники, компьютеры и много другого специального оборудования, которое используют в работе дети. Созданные арт-объекты участники мастер-класса забрали с собой на память.
«Такие мероприятия стараемся проводить каждую неделю. Это разные форматы — не только творческие мастер-классы, но и по направлению спорта, культуры», — рассказал заместитель главы муниципалитета Николай Оленев.
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