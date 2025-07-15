Мастер-класс для детей по плетению масксетей прошел в Подольске

В Подольске трудовой бригаде структурного подразделения «Вектор» Молодежного центра «Территория будущего» провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Материалы для плетения сетей ребята получили от подольских волонтерских центров.

Готовые изделия передадут в зону проведения специальной военной операции.

В 2024 году трудовые бригады «Вектора» совместно с климовским структурным подразделением МЦ «Территория будущего» сплели за лето 50 армейских покрытий.

«Сегодня нам показали, как плести масксети. Наша задача — сплести сеть размером 6×3 метра», — сказал девятиклассник Никита Хаеров.

Вести мастер-класс помогала директор гимназии имени Подольских курсантов, депутат Совета депутатов Наталья Квашенникова.

Трудовая бригада помогает приобщиться к труду, заработать и организовать воспитательную работу с молодежью.