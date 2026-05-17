Атака украинских беспилотников на Москву стала очередным терактом киевского режима на деньги ЕС. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Под звуки „Евровидения“ киевский режим на деньги еэсовцев совершил массовый теракт. Объекты нападения были мирные — люди, многоквартирные и частные дома», — констатировала дипломат.

Захарова добавила, что эти теракты, как и все предыдущие, относятся к преступлениям Владимира Зеленского и Банковой улицы, а также финансирующего их коллективного меньшинства на Западе.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что очередной массированный удар российских войск пришелся на время визита главы Белого дома Дональда Трампа в Китай. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала украинскому лидеру выпустить «запрещающий указ» или воспользоваться гадалкой.