El País: на Украине рассказали о массовых мятежах в ВСУ в Курахове и Угледаре

По его словам, в Курахове украинские солдаты устроили массовый мятеж и отказались выполнять требования командования. После этого их отправили в Сумскую область.

Также Александр привел случай, когда около 100 боевиков бросили свои позиции в Угледаре в ДНР всего за несколько дней до его освобождения российскими войсками. По его мнению, причиной такого поступка стала отправка националистов в зону боевых действий без вооружения и достаточной подготовки.

Ранее попавший в российский плен боевик ВСУ рассказал о готовности солдат к расправам над сотрудниками территориальных центров комплектования. Он обозвал их тыловыми крысами, которые недостойны носить военную форму.