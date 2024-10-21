В рядах Вооруженных сил Украины регулярно происходят массовые мятежи. Об этом изданию El País сообщил офицер украинской армии, представившийся Александром.
По его словам, в Курахове украинские солдаты устроили массовый мятеж и отказались выполнять требования командования. После этого их отправили в Сумскую область.
Также Александр привел случай, когда около 100 боевиков бросили свои позиции в Угледаре в ДНР всего за несколько дней до его освобождения российскими войсками. По его мнению, причиной такого поступка стала отправка националистов в зону боевых действий без вооружения и достаточной подготовки.
Ранее попавший в российский плен боевик ВСУ рассказал о готовности солдат к расправам над сотрудниками территориальных центров комплектования. Он обозвал их тыловыми крысами, которые недостойны носить военную форму.
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