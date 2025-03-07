Консервный завод загорелся в Брянской области после атаки дронов

Shot: в Стародубе после падения обломков начался пожар около консервного завода

Украинские боевики дронами атаковали город Стародуб в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Как рассказали местные жители, над городом около 21:00 прогремели около 10 мощных взрывов. По предварительной информации, силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей.

Также появилась информация, что из-за падения обломков беспилотника в районе местного консервного завода начался пожар, однако официальной информации об этом пока не поступало.

Перед этим губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале в то же время сообщил, что силы ПВО отражают атаку на территории области. Подробностей он не привел.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь нейтрализовали над регионами почти 40 украинских беспилотников.