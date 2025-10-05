Массированный удар зафиксировали на Украине в ночь на 5 октября

На Украине сообщили о массированном ударе по Харькову, Киеву и Одессе

Массированные удары начались в ночь на 5 октября сразу по нескольким регионам Украины. Местная пресса сообщила о жестоком налете, в ВСУ заявили, что на Киев, Харьков и Одессу летят стратегическая авиация и сотни дронов.

На кадрах, опубликованных в местных каналах, предположительно запечатлены взрывы в Одесской области. Здесь, как полагают украинские СМИ, по целям отработали беспилотники типа «Герань».

Украинские моинторинговые группы отчитывались о серии мощных детонаций в Харькове, Змиевке и Мерефе Харьковской области, Конотопе Сумской области, Нежине Черниговской области, Черкассах и в Полтавской области. Министерство обороны России пока ни о каких ударах не докладывало.

В ВСУ заявили, что заметили в небе над Украиной до 700 ударных беспилотников. Официально такая информация не подтверждалась.

Кроме того, источники украинской прессы пока бездоказательно сообщили якобы о взлете четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

По тем же данным, в акватории Черного моря зафиксировали ракетоносцы, предположительно оснащенные «Калибрами». Сигналы воздушной тревоги действуют во многих регионах Украины.

В частности, такое предупреждение местные власти объявили в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Кроме того, о взрывах сообщила киевская мэрия. Информация об авиабомбах пришла также из Днепропетровска.

Российские военные нанесли массированный удар по Украине и в ночь на 3 октября.