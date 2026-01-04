В Киеве взорвали автомобиль военного
Взрыв внедорожника военнослужащего в Киеве квалифицировали как теракт
Днем 4 января в Киеве взорвался автомобиль, пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба городской полиции.
Взрыв раздался во дворе дома по улице Героев Днепра в Облонском районе украинской столицы. На место отправили взрывотехников, наряды полиции и кинологов.
Киевская городская прокуратура в Telegram-канале уточнила, что в результате взрыва ранение получил военнослужащий. Устройство сработало, когда он открыл багажник. Следователи завели дело по статье о теракте.
«В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Находившаяся рядом женщина не пострадала», — заявили в надзорном ведомстве.
Ранее в Киеве застрелили высокопоставленного украинского офицера, заместителя начальника городского ТЦК. Имя военного не раскрывалось, местные власти подробности убийства не приводили.