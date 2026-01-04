В Киеве взорвали автомобиль военного

Взрыв внедорожника военнослужащего в Киеве квалифицировали как теракт

Прокуратура Украины
Фото: Прокуратура Украины

Днем 4 января в Киеве взорвался автомобиль, пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба городской полиции.

Взрыв раздался во дворе дома по улице Героев Днепра в Облонском районе украинской столицы. На место отправили взрывотехников, наряды полиции и кинологов.

Киевская городская прокуратура в Telegram-канале уточнила, что в результате взрыва ранение получил военнослужащий. Устройство сработало, когда он открыл багажник. Следователи завели дело по статье о теракте.

Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура/Telegram
Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура/Telegram
«В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Находившаяся рядом женщина не пострадала», — заявили в надзорном ведомстве.

Ранее в Киеве застрелили высокопоставленного украинского офицера, заместителя начальника городского ТЦК. Имя военного не раскрывалось, местные власти подробности убийства не приводили.

