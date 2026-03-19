Массированную атаку БПЛА отразили в Ставропольском крае

В Ставропольском крае отразили массированную воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в телеграм-канале .

«К сожалению, в Кочубеевском округе пострадала женщина в результате падения обломков БПЛА на частное домовладение. Угрозы жизни нет, с ней работают медики», — написал он.

В Невинномысске фасады и остекление нескольких зданий получили повреждения, городские службы приступили к устранению последствий. В местах падения обломков БПЛА работают уполномоченные ведомства.

Владимиров напомнил, что обломки сбитых дронов могут представлять угрозу для жизни и здоровья. В случае обнаружения фрагментов БПЛА запрещено к ним приближаться, необходимо сообщить о них по телефону 112.

Губернатор поблагодарил бойцов ПВО и экстренные службы за работу.

Минувшей ночью ВСУ атаковали Севастополь. В результате один человек погиб, еще два пострадали.