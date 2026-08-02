Массированную атаку БПЛА отразили в Башкирии
В ходе отражения атаки на Башкирию сбили 25 беспилотников ВСУ
В ходе отражения массированной атаки на Башкирию средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
«Отразили еще одну массированную атаку беспилотников на предприятия республики. Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп „БАРС“ сбиты 25 БПЛА. Пострадавших нет», — уточнил он.
Накануне украинские беспилотники атаковали предприятия в Уфе. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление, начался пожар. Оперативные службы приступили к тушению.
При атаке ВСУ пострадали несколько жителей многоквартирного дома в Саратове. Глава региона сообщил, что восстановительные работы начнутся в кратчайшие сроки.