Массированную атаку БПЛА отразили в Башкирии

В ходе отражения атаки на Башкирию сбили 25 беспилотников ВСУ

В ходе отражения массированной атаки на Башкирию средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров .

«Отразили еще одну массированную атаку беспилотников на предприятия республики. Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп „БАРС“ сбиты 25 БПЛА. Пострадавших нет», — уточнил он.

Накануне украинские беспилотники атаковали предприятия в Уфе. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление, начался пожар. Оперативные службы приступили к тушению.

При атаке ВСУ пострадали несколько жителей многоквартирного дома в Саратове. Глава региона сообщил, что восстановительные работы начнутся в кратчайшие сроки.