Массированную атаку БПЛА отразили ночью в Курской области

Украинские боевики ночью атаковали Курскую область с помощью нескольких десятков беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Над территорией области военные нейтрализовали 43 беспилотника самолетного типа. Из-за упавших обломков получила повреждения хозяйственная постройка в Курске, загорелись два нежилых здания в Железногорске. Из местных жителей никто не пострадал, подчеркнул губернатор.

Он призвал в случае обнаружения обломков БПЛА обращаться в экстренные службы по телефону 112. Также Смирнов напомнил гражданам, что нельзя приближаться к дронам.

В эту же ночь массированной атаке беспилотников подверглась Орловская область. Системы противовоздушной обороны уничтожили над регионом 18 БПЛА. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что обошлось без пострадавших.