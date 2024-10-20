Массированную атаку БПЛА отразили ночью в Курской области

Украинские боевики ночью атаковали Курскую область с помощью нескольких десятков беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Над территорией области военные нейтрализовали 43 беспилотника самолетного типа. Из-за упавших обломков получила повреждения хозяйственная постройка в Курске, загорелись два нежилых здания в Железногорске. Из местных жителей никто не пострадал, подчеркнул губернатор.
Он призвал в случае обнаружения обломков БПЛА обращаться в экстренные службы по телефону 112. Также Смирнов напомнил гражданам, что нельзя приближаться к дронам.
В эту же ночь массированной атаке беспилотников подверглась Орловская область. Системы противовоздушной обороны уничтожили над регионом 18 БПЛА. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что обошлось без пострадавших.
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