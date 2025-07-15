Массированная атака БПЛА на Воронеж: под ударом оказался детский сад

Глава Воронежа сообщил о повреждении детсада во время налета БПЛА 15 июля

Во время атаки украинских беспилотников на Воронеж минувшей ночью здание детского сада получило повреждения. Об этом сообщил глава города Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

«В одном из детских садов посечены стекла. Детей на время переведем в соседние», — написал он.

Он отметил, что после завершения работы правоохранительных органов управы районов приступят к осмотру поврежденных объектов для устранения последствий падения обломков дронов.

Движение общественного транспорта в центральной части города временно скорректируют, автобусы перенаправят по другим улицам.

Ранее стало известно, что при атаке беспилотников ВСУ на Воронеж пострадали несколько человек. Они получили легкие ранения, однако одной женщине потребовалась госпитализация.