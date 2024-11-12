Маск согласился с необходимостью аудита американской помощи ВСУ

«Да», — написал Маск в соцсети Х.

Так он отреагировал на пост одной из пользовательниц, которая написала, что после завершения конфликта американцы должны провести проверку на предмет того, куда на самом деле ушли выделенные Штатами деньги.

Ранее Маск раскритиковал Украину за желание продолжать конфликт. По его мнению, власти приносят в жертву молодое поколение страны ради сомнительной территориальной выгоды. После избрания президента США Дональда Трампа бизнесмен предположил, что конфликт скоро завершится.