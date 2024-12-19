«Большой распил». Маск высказался о проекте временного бюджета США

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал проект временного бюджета США, оценив его как «преступление». Об этом он написал на своей странице в соцсети X .

«Видели когда-нибудь еще больший проект распила бюджета, чем этот? Чем больше я узнаю, тем очевиднее становится, что этот проект бюджета — преступление», — написал предприниматель.

Маск добавил, что любой член палаты представителей или сената, который проголосует за этот документ, заслуживает отстранения от должности через два года.

Руководство конгресса согласовало проект временного бюджета до марта 2025 года, чтобы избежать прекращения финансирования правительства. Документ включил более 1,5 тысячи страниц. Палаты конгресса должны его рассмотреть и утвердить в течение трех дней.

Против принятия именно этого проекта бюджета также выступил и Дональд Трамп-младший, сын победителя президентской гонки.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американское правительство оказалось на грани шатдауна.