Маск: Украине давно следовало заключить мир с Россией

Украинскому руководству давно следовало пойти на переговоры с Россией и заключить мир. Об этом заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети X .

Он прокомментировал новость о том, что российские войска подходят все ближе к Покровску (российское название — Красноармейск).

«Уже давно нужно было заключить мир», — одной фразой ответил Маск на сообщение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приготовился к сдаче городов в Донецкой Народной Республике. Украинское руководство приказало подконтрольным им изданиям готовить общественное мнение к потере пяти населенных пунктов, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ готовятся покинуть Покровск, Часов Яр, Курахово, Мирноград и Торецк. Украинская пресса начала публиковать материалы, в которых эти города характеризуются как обуза для армии.