Мытищинский машиностроительный завод — одно из старейших градообразующих предприятий округа. Его история началась в 1897 году с открытия Московского акционерного общества вагоностроительного завода при станции «Мытищи» Ярославской железной дороги.

Коллектив предприятия на всех этапах своего развития полностью выполняет обязательства по оборонному госзаказу. Это особенно актуально сейчас, когда страна борется за суверенитет в зоне специальной военной операции. От ежедневного труда сотрудников завода в цехах и на фронте зависит мирное небо над головой россиян.

Мытищинский машиностроительный завод успешно справляется с современными экономическими и политическими вызовами. Для выполнения поставленных задач предприятие увеличивает темпы работы, чтобы полностью удовлетворить потребности военнослужащих. Это большая ответственность, с которой они справляются на высоком уровне. Каждый день сотрудники работают бок о бок, куя Победу в цехах, так же, как и наши бойцы на передовой.