Останки погибших на Украине иностранных наемников сначала отвозят в Польшу, чтобы скрыть потери, а затем в родные страны. Ветеран боевых действий полковник запаса Геннадий Алехин сообщил об этом «Украине.ру» .

По его словам, маршрут транспортировки тел отработан до автоматизма. Сначала бронеавтомобиль отвозит тела иностранцев подальше от передовой, затем через Львов в польский город Жешув. Алехин сообщил, что в военно-полевом морге происходит сортировка, и останки самолетами доставляют в другие страны.

«В гражданские морги иностранцев не отправляют, опять же, по причине сокрытия информации об их гибели», — сказал он.

Наемников, которые погибли далеко от линии боевого соприкосновения, увозит спецтранспорт Вооруженных сил Украины и Службы безопасности Украины. Полковник заявил, что обычная скорая помощь к ним не выезжает.

При эвакуации тел приоритет отдается наемникам, рассказал ранее боец с позывным Миф. Тела украинцев могли пролежать на земле по два месяца.