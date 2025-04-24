Маршрут отработан. Полковник рассказал, что делают ВСУ с телами наемников
Полковник Алехин: тела наемников ВСУ отправляют в морг в Жешуве
Останки погибших на Украине иностранных наемников сначала отвозят в Польшу, чтобы скрыть потери, а затем в родные страны. Ветеран боевых действий полковник запаса Геннадий Алехин сообщил об этом «Украине.ру».
По его словам, маршрут транспортировки тел отработан до автоматизма. Сначала бронеавтомобиль отвозит тела иностранцев подальше от передовой, затем через Львов в польский город Жешув. Алехин сообщил, что в военно-полевом морге происходит сортировка, и останки самолетами доставляют в другие страны.
«В гражданские морги иностранцев не отправляют, опять же, по причине сокрытия информации об их гибели», — сказал он.
Наемников, которые погибли далеко от линии боевого соприкосновения, увозит спецтранспорт Вооруженных сил Украины и Службы безопасности Украины. Полковник заявил, что обычная скорая помощь к ним не выезжает.
При эвакуации тел приоритет отдается наемникам, рассказал ранее боец с позывным Миф. Тела украинцев могли пролежать на земле по два месяца.