Боец Миф: тела погибших бойцов ВСУ лежали 2 месяца на поле боя без эвакуации

ВСУ оперативно эвакуировали с поля боя тела иностранных наемников, бросая при этом погибших украинцев на месяцы. Об этом РИА «Новости» рассказал командир 60-го гвардейского штурмового батальона в составе 51-й армии с позывным Миф.

«Если мы их (наемников — прим. ред.) убиваем, то их стараются как можно быстрее с поля боя убрать. Приезжает эвакуационная машина», — сказал боец.

Иная ситуация с погибшими украинскими боевиками. По словам штурмовика, если «боец ВСУ лежит с синими ленточками», то труп может пролежать даже два месяца, его никто не забирает.

Кроме того, иностранные наемники намного увереннее ведут себя на поле боя, чем отличаются от украинских военных. Последние избегают опасности, прячутся или убегают.

Подразделение, в составе которого служит командир с позывным Миф, является наследником легендарного штурмового батальона «Сомали» имени Героя ДНР Михаила Толстых.

Ранее военнослужащий с позывным Миф рассказал, что командование ВСУ перебрасывает резервы с Курского направления, стремясь удержать Красноармейск в ДНР.