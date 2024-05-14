Мир 14 мая 2024, 08:02 Мародеры из ВСУ сдавали награбленное в специальную комиссионку Житель ДНР: в Очеретине работала комиссионка для мародеров из ВСУ и полиции Mihir Melwani/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360 в

Украинские военные и полицейские в ДНР промышляли мародерством, вынося из домов мирных жителей даже сантехнику. Награбленное сдавали в специальную комиссионную лавку в поселке Очеретино, рассказал РИА «Новости» житель соседнего села Семеновка.

«В Очеретино открылась специальная лавочка, в которую можно сдавать бывшее в употреблении. Большинство солдат возили туда товары, которые забрали по домам», — сказал он.

Реклама

Происходившее в населенных пунктах до освобождения мужчина назвал беспределом. По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины и местные полицейские без стеснения обносили дома мирных жителей. Силовики крали даже унитазы.

Очеретино перешло под контроль российской армии в апреле. Группировка войск «Центр» водрузила флаг России на здание администрации. На Украине заявили о риске утратить контроль над ДНР.