14 мая 2024, 08:02
Мародеры из ВСУ сдавали награбленное в специальную комиссионку
Житель ДНР: в Очеретине работала комиссионка для мародеров из ВСУ и полиции
Украинские военные и полицейские в ДНР промышляли мародерством, вынося из домов мирных жителей даже сантехнику. Награбленное сдавали в специальную комиссионную лавку в поселке Очеретино, рассказал РИА «Новости» житель соседнего села Семеновка.
«В Очеретино открылась специальная лавочка, в которую можно сдавать бывшее в употреблении. Большинство солдат возили туда товары, которые забрали по домам», — сказал он.
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Происходившее в населенных пунктах до освобождения мужчина назвал беспределом. По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины и местные полицейские без стеснения обносили дома мирных жителей. Силовики крали даже унитазы.
Очеретино перешло под контроль российской армии в апреле. Группировка войск «Центр» водрузила флаг России на здание администрации. На Украине заявили о риске утратить контроль над ДНР.
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