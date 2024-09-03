«Мародерят и избегают боев». Морпехи рассказали о бригаде ВСУ из экс-заключенных под Курском

Командование ВСУ отправило в Курскую область подразделения из бывших заключенных, которые занимаются мародерством и избегают боев. Об этом РИА «Новости» рассказали морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады ВС России.

Российским военным в населенном пункте Борки удалось захватить в плен украинского боевика. Он рассказал, что в 92-й отдельной штурмовой бригаде создано подразделение «Шквал» из экс-заключенных.

«Их бросили на территорию Курской области… С ними рядом командования нет, они занимают оборону самостоятельно, делают что хотят. Мародерят. В стрелковый бой не вступают. После нашего огневого поражения они просто бегут», — рассказал комбат морпехов.

Командование элитных подразделений ВСУ берегло контрактников и отправляло на передовую только мобилизованных, поделился с агентством другой военнопленный. На линию боевого соприкосновения их отправляли якобы «в командировку».