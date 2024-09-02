Командиры ВСУ под Одессой сберегли контрактников ценой жизни мобилизованных

Пленный Кащук: ВСУ перебросили на передовую мобилизованных из тыловых частей

Фото: РИА «Новости»

Командование элитных подразделений Вооруженных сил Украины берегло контрактников и отправляло на передовую только мобилизованных. Военнопленный Александр Кащук рассказал об этом РИА «Новости».

Сначала он служил в 14-й бригаде радиотехнических войск под Одессой. Затем Кащука перевели из тылового подразделения на передовую, в 35-ю бригаду морской пехоты на Херсонском направлении.

«В мае 2024 года поступил приказ всех мобилизованных забирать кого в пехоту, с полным исключением из части, кого в морскую пехоту с формулировкой „в командировку“. Вот я попал в „командировку“. Потому что я мобилизованный», — объяснил он.

По словам пленного, контрактники 14-й бригады остались на прежнем месте, к линии боевого соприкосновения бросили лишь мобилизованных. Сам Кащук через несколько дней после перевода оказался на позициях ВСУ на островах на Днепре. Там его взяли в плен.

После принятия закона об усилении мобилизации военкомы на Украине стали набирать в армию инвалидов. Один из них, страдая эпилепсией, умер в первый же день службы в Одесской области.

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