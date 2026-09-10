Марочко сообщил, что ВС России сужают кольцо окружения ВСУ у Волчанска

Российские войска продолжили смыкать кольцо окружения украинских подразделений у Волчанска. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Освобождение населенного пункта Озерное говорит о том, что наши военнослужащие развивают успех на Волчанском направлении. И сейчас мы уже смыкаем кольцо, которое образовалось в волчанском „котле“, — сказал он.

Марочко добавил, что российские военные подготовили плацдарм для дальнейшего продвижения на этом участке.

Ранее военный эксперт рассказал, что командование ВСУ, надеясь выровнять положение в районе Доброполья, перебросило элитные подразделения в ДНР. Это не помогло. Марочко также отметил, что в Харьковской области частично присутствуют элитные подразделения ВСУ на Волчанском направлении.