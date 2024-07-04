Марочко обвинил командование бригад ВСУ в сокрытии причин потерь

Командиры украинских бригад ВСУ выдают небоевые потери личного состава за гибель на фронте. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«Подтверждаются данные о целенаправленном сокрытии небоевых потерь командованием бригад ВСУ от вышестоящего руководства. Так в морге в Харькове подтвердили, что боец из 12-й бригады умер из-за передозировки наркотиком, а минно-взрывные травмы получены уже после смерти», — отметил он.

Марочко добавил, что причиной смерти военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Днепропетровске стал суицид. При этом в сопровождающих документах указали гибель при выполнении боевой задачи.

Ранее стало известно, что командир ВСУ на передовой выстрелил украинскому бойцу в спину. Причиной такого поступка стало оказание военным первой помощи сослуживцу, а не старшему по званию.