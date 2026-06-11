Боевики ВСУ взорвали подвалы с останками сослуживцев под Харьковом
Военнослужащие Вооруженных сил Украины при бегстве с позиций в Казачьей Лопани Харьковской области взорвали подвалы с останками сослуживцев. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В поселке Казачья Лопань три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ бежали с занимаемых позиций, взорвав подвалы с останками собственных сослуживцев», — заявил собеседник агентства.
Казачья Лопань — крупный логистический центр украинской армии в этой зоне ответственности.
Ранее ВСУ ударили беспилотниками по подросткам, которые катались на питбайках в городе Ирмино в ЛНР. Один из мальчиков погиб, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
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