Маневровый тепловоз попал под атаку БПЛА в Брянской области, есть погибшие

На станции Унеча в Брянской области под атаку БПЛА попал маневровый тепловоз, сообщили в пресс-службе РЖД. Погибли трое.

В РЖД уточнили, что жертвами украинской агрессии стали машинист, его помощник и осмотрщик-ремонтник вагонов.

Погибший машинист — отец пятерых детей, у его помощника осталась несовершеннолетняя дочь.

«Глубочайшие соболезнования родным и близким наших товарищей. Мысли и сердца железнодорожников сейчас вместе с вами», — подчеркнули в пресс-службе.

В РЖД заверили, что потерявшим родных семьям окажут необходимую поддержку и сделают все, чтобы помочь пережить невосполнимую утрату.

Ранее стало известно, что в Самарской области в результате атаки БПЛА на Сызрань погибла семья участника спецоперации.