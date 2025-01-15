«Мама, я живой». Вернувшиеся из плена российские военные позвонили родным

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала фото и видео с освобожденными из украинского плена российскими военными. Кадры она разместила в Telegram-канале .

«Алло, мам, привет. Это я, живой», — сказал один из вернувшихся из плена бойцов в телефонном разговоре с близкими.

Омбудсмен поблагодарила Минобороны, российские спецслужбы и других причастных к обмену. Она также пожелала военным скорейшего выздоровления.

Всего на родину вернулись 25 российских пленных, взамен передали столько же украинцев. Переговоры вели при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас освобожденные находятся в Белоруссии, затем их отправят на лечение и реабилитацию в Россию. Им оказывают всю необходимую помощь, в том числе психологическую.